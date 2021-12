Bei einem Unfall mit einem Auto verletzt worden ist am Samstagnachmittag eine 71-jährige Radfahrerin in der Auestraße. Wie die Polizeiinspektion Speyer am Montag mitteilte, war die Frau gegen 16.50 Uhr dort auf dem Radweg unterwegs und fuhr auf die Straße, ohne den fließenden Verkehr zu beachten. Dabei kollidierte die Frau mit dem Wagen eines 65-Jährigen und stürzte zu Boden. Sie klagte laut Bericht über Schmerzen am Kopf, in den Beinen und Armen, lehnte einen Transport ins Krankenhaus durch einen hinzugerufenen Rettungsdienst jedoch ab. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von 200 Euro.