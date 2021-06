Bei einem Fahrradunfall leicht verletzt worden ist am Montagvormittag eine 71-Jährige aus Speyer. Wie die zuständige Polizeiinspektion mitteilt, war die Seniorin gegen 11.40 Uhr auf dem Radweg in der Auestraße in Richtung Franz-Kirrmeier-Straße unterwegs. Ein 79-jähriger Autofahrer, der aus Richtung Rhein kommend gerade nach links auf den Parkplatz des Lidl-Supermarkts abbiegen wollte, übersah die Frau. Es kam zum Zusammenstoß und die Frau stürzte.