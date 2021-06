Nicht auf die Masche eines „falschen Polizeibeamten“ reingefallen ist am Montagabend eine 71-jährige Speyererin. Wie die echte Polizei mitteilt, rief ein unbekannter Mann bei der Seniorin an und fragte sie, ob in ihrer Wohnung alles in Ordnung sei. Die Seniorin erkannte sofort die Betrugsmasche, bei der sich die Täter als Polizisten ausgeben, sich nach Geld- und Wertsachen der Kontaktierten erkundigen und auf deren Herausgabe drängen – also beendete sie das Gespräch. Die Polizei weist darauf hin, dass es sich bei solchen Anrufen auch um einen Betrugsversuch handeln kann, wenn auf dem Display des Telefons die „110“ angezeigt wird. „Legen Sie auf und rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der der Anruf stammen soll“, rät sie. „Suchen Sie die Telefonnummer heraus und fragen sie nach dem Polizeibeamten, der dort beschäftigt sein soll.“