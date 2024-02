Rund 70.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag in der Kettelerstraße in Speyer-Nord. Wie die Polizei mitteilt, wolle der 76-jährige Fahrer eines BMW-Coupés rückwärts einparken, als das Fahrzeug aus unbekannten Gründen nach vorne beschleunigte. Dabei habe es zunächst ein geparktes Auto touchiert und sei anschließend gegen den Metallzaun eines benachbarten Grundstückes gefahren. In der Folge sei der BMW in die Luft gehebelt worden. Nach Polizeiangaben war das Fahrzeug nicht mehr fahrbereit und musste mit einem Kran geborgen werden. Der Metallzaun sei stark beschädigt worden, das geparkte Auto leicht. Verletzt wurde niemand. Nach Polizeiangaben fanden sich weder Anzeichen auf Fahruntüchtigkeit beim 76-Jährigen noch auf technische Probleme am Fahrzeug.