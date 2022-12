Eine Kollision mit einem geparkten Elektrofahrzeug hat am frühen Samstagmorgen in Schwetzingen zu einem Gesamtschaden in Höhe von 70.000 Euro geführt. Wie die Polizei mitteilte, verlor eine 52-jährige, betrunkene Seat-Fahrerin in der Mannheimer Straße gegen 0.55 Uhr die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte mit dem geparkten Audi. Noch bevor die Fahrzeuge Feuer fingen, konnten sich die 52-Jährige sowie die 47-jährige Beifahrerin unverletzt in Sicherheit bringen. Der Brand wurde laut Polizei durch die freiwillige Feuerwehr Schwetzingen schnell gelöscht.