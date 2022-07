Einem 69-Jährigen sind am Samstag in der Hilgardstraße in Speyer mehrere Hundert Euro aus seiner Geldbörse gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, ist der Rentner aus Landau Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Gegen 9.45 Uhr sei er durch besagte Straße gelaufen, als er von einer männlichen Person angesprochen und nach Wechselgeld für den Parkscheinautomaten gefragt worden sei. Der 69-Jährige habe daraufhin seinen Geldbeutel herausgeholt, was die unbekannte Person dazu genutzt haben soll, ein 20-Cent-Stück herauszunehmen. Der Unbekannte sei daraufhin verschwunden. Hinterher habe der 69-Jährige festgestellt, dass ihm ein dreistelliger Bargeldbetrag fehlt. Der Trickdieb ist laut Beschreibung zwischen 25 und 30 Jahre alt, trägt schwarze, leicht gelockte Haare, ist etwa 1,80 Meter groß und hat mehrere Narben im Gesicht. Zur Tatzeit hat er auffällige orangene Sneaker-Schuhe getragen. Hinweise an die Polizei unter der Telefonnummer 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.