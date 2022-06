Am Freitag hat das Landesuntersuchungsamt 66 Neuinfektionen für die Stadt Speyer gemeldet – was die Sieben-Tages-Inzidenz auf den Wert von 370,5 schnellen lässt (Vortag: 279,9). Landesweit hatte Freitag nur die Stadt Ludwigshafen eine niedrigere Inzidenz. Der rheinland-pfälzische Schnitt lag bei 633,5. Die 20- bis 59-Jährigen weisen in Speyer mit einer Inzidenz von 473,6 weiterhin den höchsten Wert im Altersgruppen-Vergleich auf. 17.079 Corona-Fälle sind seit Pandemie-Beginn gemeldet worden.