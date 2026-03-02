Zu spät kommende Schüler wurden vom Direktor mit einer Ohrfeige empfangen. Heute undenkbar. Aber dies war vor 65 Jahren am heutigen Gymnasium am Kaiserdom der Fall.

An die schmerzhaft-unpädagogischen Ohrfeigen konnten sich einige der zwölf ehemaligen Schüler der Klasse 9c erinnern, die sich 65 Jahre nach ihrem Abitur am Samstag an ihrer ehemaligen Schule getroffen haben. Elf frühere Schüler sind bereits verstorben. Gekommen sind elf Männer und eine Frau.

„Zufällig ist unser Treffen am gleichen Tag, an dem am 28. Februar 1961 die Reifeprüfung abgelegt wurde“, sagte Peter Kunze, der das Treffen organisiert hatte. Kunze war früher Inhaber der Ludwig-Apotheke, die inzwischen geschlossen wurde. Viele der Absolventen leben noch in Speyer und Umgebung, sie wurden Ingenieure, Ärzte, Zahnärzte, Apotheker und Lehrer. Eine Teilnehmerin am Treffen kommt aus Freiburg, ein weiterer ehemaliger Abiturient aus München.

20 Mark Schulgeld monatlich

Damals wurde zu einer Zeit die Schulbank gedrückt, als noch eine Aufnahmeprüfung zum Gymnasium abgelegt werden musste. Außerdem waren monatlich 20 Mark Schulgeld zu entrichten. Dies war 1952 eine große Summe, die von einem Beamten der Regierungshauptkasse direkt in der Klasse kassiert wurde. „Die Lehrer waren damals noch mit ,Herr Professor‘ anzureden, hatten ihren eigenen Eingang zum Schulgebäude und erschienen in Anzug und Krawatte“, berichtete Kunze.

„Alle Lehrer hatten lustige Spitznamen, waren aber durchaus geachtet, es herrschten keinerlei Autoritätsprobleme“, so Kunze. Es gab weder Laptops noch Handys, so dass man sich über Diskussionen wie heute über ein Social-Media-Verbot keine Gedanken machen musste. Auch Eltern-Taxis habe es noch nicht gegeben, die Schüler kamen zu Fuß oder, wenn sie weiter vom Gymnasium entfernt wohnten, mit dem Fahrrad, so Kunze.

Selten war, dass auch Mädchen das Gymnasium besuchten. Im Fall der jetzigen Jubiläumsklasse war Christel Meyer die Ausnahme als damals einziges Mädchen. Vor 65 Jahren hieß die Schule noch Mathematisch-Naturwissenschaftliches Gymnasium am Kaiserdom, wie sich die ehemaligen Abiturienten bei ihrem Treffen vor Ort erinnerten. Zur Feier trafen sie sich zusammen mit ihren Partnern im Restaurant „Domnapf“.