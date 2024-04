Die Polizei sucht Ersthelfer und Zeugen, die am Mittwochabend einen Unfall mit einem E-Scooter und einer dunklen Limousine in Speyer beobachtet haben. Wie die Beamten am Samstag mitteilten, geschah der Unfall gegen 21 Uhr an der Kreuzung Zeppelinstraße/Karmeliterstraße. Der 65 Jahre alte E-Scooter-Fahrer fuhr die Ludwigstraße vom Königsplatz kommend in Richtung Hilgardstraße. Als er vorfahrtsberechtigt in den Kreuzungsbereich einfuhr, überquerte die Limousine die Kreuzung Richtung Zeppelinstraße, ohne das Stoppschild zu beachten, heißt es im Polizeibericht. Der Fahrer des E-Scooters musste dem Auto ausweichen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stürzte und verletzte er sich.

Ersthelfer, mögliche Zeugen des Unfalls oder der Fahrer/die Fahrerin des Pkw werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.