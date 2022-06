Auf Strafverfahren müssen sich laut Polizei zwei Männer einstellen, die am Samstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Elektronikgeschäfts in Speyer in Streitigkeiten geraten waren. Gegen 16.20 Uhr sei es zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem 64-jährigen Speyerer und einem 53-jährigen Ludwigshafener gekommen. Der Bericht der Beamten: „Im Zuge des Streits zückte der 64-Jährige ein Pfefferspray und sprühte dieses dem 53-Jährigen ins Gesicht, wodurch dieser Schmerzen erlitt.“ Er habe seine Tat mit einer zuvor ausgesprochenen Bedrohung seitens des Jüngeren zu begründen versucht.