Eine retrograde Amnesie, also eine Form des Gedächtnisverlusts, hat laut einem Bericht der Polizei ein 64-jähriger Mann nach einem Unfall am Freitagmorgen erlitten. Vermutlich auf einem Wirtschaftsweg zwischen Dudenhofen und Speyer ist er demnach mit einem anderen Fahrradfahrer zusammengestoßen und dabei verletzt worden. „Sein Unfallgegner versorgte den 64-Jährigen und brachte ihn, mutmaßlich zu Fuß, in ein nahegelegenes Krankenhaus“, so der Bericht. Der Unfallgegner oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer, Telefon 06232 1370, E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de, zu melden.