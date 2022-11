Frank Herzer, Jahrgang 1964, ist ursprünglich gelernter Bankkaufmann mit fünf Jahren Berufserfahrung. Er hat mit 23 Jahren den Fahrlehrerschein absolviert und war damit laut Fahrlehrerverband damals einer der jüngsten Fahrlehrer in Deutschland. Seit 34 Jahren schult er in allen Fahrzeugklassen und ist Inhaber des Familienbetriebs Fahrschule Herzer in der Speyerer Waldstraße, die er von seinem Vater übernommen hat. Gegründet wurde die Fahrschule 1962 vom heute 91-jährigen Gerhard Herzer und seiner Frau Jutta, die 1961 von Erfurt nach Speyer gezogen sind. In Erfurt war Gerhard Herzer an einer staatlichen Fahrschule beschäftigt. Neben dem Pkw-Führerschein ist das Unternehmen in der Fahrausbildung für Lkw und Traktoren spezialisiert.

Im Oktober feierte die Fahrschule 60-jähriges Bestehen. Sie gehört laut Frank Herzer und seiner Frau Jutta, die ebenfalls im Betrieb mitarbeitet, zu den wenigen Fahrschulen in der Pfalz, die Erfahrung in allen Führerschein-Klassen für den öffentlichen Straßenverkehr vorweisen können. Zudem sei sie die älteste Fahrschule in Speyer. „Wir wollten immer eine Speyerer Fahrschule bleiben. Unser Ziel war es, in Speyer aktiv zu sein“, so der Inhaber. Die Fahrschule hat keine Zweigstellen und mittlerweile zwei langjährige Mitarbeiter. Insbesondere das Interesse an Führerscheinen für Wohnmobile und Rettungsfahrzeuge sei gestiegen. Herzer hat Erfahrungen in der Busfahrerausbildung und ist seit 2009 Dozent für Berufskraftfahrerweiterbildung. Er bietet zudem Fahrerschulungen für Assistenzsysteme an, macht Beobachtungsfahrten und betreut ältere Autofahrer, die vorsorglich eine Schulung absolvieren möchten. In seiner Freizeit ist Herzer sportlich unterwegs: er fährt Mountainbike, Rennrad und Ski, läuft Halbmarathon. Die Betriebsnachfolge sei noch offen.