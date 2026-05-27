Ilse und Dieter Meyer aus Speyer feiern am Mittwoch Diamantene Hochzeit. Sie wissen genau, was neben Gesundheit für 60 Jahre Ehe erforderlich ist.

Vor dem Jubeltag wird zurückgeblickt – und da sind sich Ilse und Dieter Meyer einig beim Erfolgsrezept für eine lange Ehe: „Man muss durch Höhen und Tiefen in der Ehe und sollte nicht gleich auseinandergehen, wenn es Probleme gibt.“ Ilse Meyer wurde 1949 in Speyer geboren und ist dort auch aufgewachsen. Sie hat Friseurin gelernt, die Ausbildung jedoch wegen ihrer frühen Eheschließung 1966 – noch vor der Volljährigkeit – nicht abgeschlossen.

Ihr Ehemann Dieter wurde 1943 in Speyer geboren, ist aber in Fürth bei Nürnberg aufgewachsen. Er absolvierte eine Elektrikerlehre in Nürnberg und arbeitete bei einer dort ansässigen Firma. Später verpflichtete er sich bei der Bundeswehr und war in Karlsruhe stationiert. Bei der Luftwaffe sei er zwölf Jahre gewesen – bis 1973, berichtet der Jubilar. „Danach war ich 35 Jahre lang bei der Landesversicherungsanstalt (LVA) Speyer.“ Er habe dort eine zusätzliche Ausbildung zum Beamten im gehobenen Dienst absolviert.

„Kennengelernt haben wir uns durch gemeinsame Bekannte beim Karpfenfest in Otterstadt. Danach haben wir uns immer wieder getroffen“, erzählt der Jubilar. Da die Braut erst 17 war, sei die Erlaubnis zur Eheschließung durch ihre Eltern erforderlich gewesen. „Die haben mich allerdings mit offenen Armen empfangen“, berichtet er dankbar. Die Hochzeit war am 27. Mai 1966. Aus der Ehe sind zwei Söhne hervorgegangen. Das Jubelpaar hat auch eine 19-jährige Enkeltochter.