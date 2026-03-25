Eliane und Paul Clementz-Nicola aus Speyer feiern am Mittwoch ihre diamantene Hochzeit. Das Jubelpaar ist 60 Jahre miteinander verheiratet. Wie schafft man das?

Die Familie ist dabei, wenn das Ehepaar Clementz-Nicola am Mittwoch in Speyer seine diamantene Hochzeit feiert. Die beiden haben zwei Kinder, drei Enkel und zwei Urenkel, ein drittes Urenkelchen sei unterwegs, sagen sie. Sie können den Jüngeren dann auch von den Geheimnissen ihrer langen Ehe berichten. Diese sei von gegenseitigem Respekt, Liebe und Zusammenhalt geprägt gewesen, sagen beide einvernehmlich. Dies erkläre das lange Zusammenbleiben.

Eliane Clementz-Nicola ist 1947 in Speyer geboren. Ihr Vater war Franzose. Daher zog sie im Alter von sechs Jahren mit den Eltern nach Frankreich, ging dort zur Schule und lernte Verkäuferin. Paul ist 1947 in Frankreich bei Metz geboren und arbeitete dort später in der Stahlindustrie. Über einen gemeinsamen Freund lernten sich die Jubilare kennen, trafen sich immer wieder und verliebten sich. Am 25. März 1966 heirateten sie standesamtlich und kirchlich bei Metz.

Weite Reisen für Marathons

1966 wurde Tochter Corinne geboren, 1974 Sohn Fabrice. Doch die Jubilarin wollte gerne wieder nach Speyer, weil dort nahe Verwandte von ihr lebten. Das Ehepaar und ihre beiden Kinder zogen 1980 also in die Domstadt. Der Ehemann fand Arbeit bei Grünzweig und Hartmann, heute Saint-Gobain Isover. Dort blieb er bis zur Rente. Seine Frau war wegen der Kinder nicht mehr berufstätig.

Nicht nur Ehe-, sondern auch Gesundheitstipps kann der Jubilar bieten: „Ich bin sehr gerne gelaufen“, berichtet er von seinem großen Hobby mit sportlichen Ambitionen. Er habe sogar an Marathonläufen teilgenommen. „Dadurch bin ich auch viel gereist, beispielsweise nach Hawaii und nach China.“