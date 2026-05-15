1966 verlassen 23 Jugendliche das Kaiserdom-Gymnasium. Heute treffen sie sich wieder – mit Geschichten, Fotos und stillen Momenten für die Verstorbenen.

60 Jahre Abitur am Kaiserdom-Gymnasium: Vor 60 Jahren sind 22 junge Männer und eine junge Frau hinaus in die Welt gezogen mit dem Reifezeugnis in der Tasche. Das war am 2. März 1966, zwei Abiturienten feierten sogar am gleichen Tag ihren Geburtstag. Diese Klasse sei der letzte Jahrgang von Naturwissenschaftlern am Speyerer Kaiserdom-Gymnasium gewesen, das Schwerd-Gymnasium führe inzwischen den naturwissenschaftlichen Zweig weiter, sagt Günther Lupatsch. Der Mann aus Otterstadt hat nun das Jubiläumstreffen seines Jahrgangs organisiert.

Die jungen Abiturienten von damals sind heute um die 80 Jahre alt. Diplom-Ingenieure sind unter ihnen, Mediziner, Juristen, Verwaltungs- und Versicherungsfachleute, Regierungsbeamte, Lehrer, Psychologen. „Ihre damaligen Lehrer am Gymnasium haben sicher viel zum Erfolg beigetragen“, berichtet Lupatsch und erinnert augenzwinkernd an die Pädagogen, die die Begeisterung für ihr Fach schon im Namen trugen: „Mathematik bei Herrn Regel, Biologie bei Herrn Roos, Deutsch und Philosophie bei Herrn Seel, Chemie bei Herrn Zink, Religion bei Herrn Wahrheit.“

Ein „harter Kern“ von acht bis elf Männern treffe sich noch immer seit 35 Jahren alle zwei Monate zu einem Stammtisch in verschiedenen Restaurants in und um Speyer. „Mit vielen steht man in Kontakt, manche reisen von weither an, einige hat man aus den Augen verloren“, sagt Lupatsch. Man rede über den Beruf, die Frauen, die Familie, die Reisen, die Hobbys. Heutzutage komme häufig auch die „zwiespältige Weltpolitik“ dazu. Bei den Treffen denken die ehemaligen Klassenkameraden auch an diejenigen, die wegen Krankheit nicht kommen konnten, und an die sechs Verstorbenen des Jahrgangs. Was zu jeder Zusammenkunft ebenfalls dazugehört: Fotos, die Lupatsch in einem Fotobuch zusammenfasst. Darin werde die Stimmung mit Zitaten und Bonmots festgehalten. Aufgrund der zahlreichen Treffen hat Lupatsch bereits das zweite Fotobuch angefertigt. „Dann kann man beim Blättern sagen: „Ach Gott, waren wir so jung …“, sagt er.