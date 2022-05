Am Donnerstagabend hat die Polizei einen 59-Jährigen in Gewahrsam genommen, der in der Spaldinger Straße versucht hatte, mit einem Laserpointer in den Straßenverkehr einzugreifen. Gegen 22.16 Uhr hat er dem Bericht der Polizei zufolge in ein fahrendes Auto geleuchtet. Der 23-jährige Fahrer sei nicht geblendet worden, die Polizei habe den 59-Jährigen aber aufgrund seines Trunkenheitszustands in Gewahrsam genommen. Er sei derart betrunken gewesen, dass er nicht mehr in der Lage gewesen sei, einen Atemalkoholtest durchzuführen. Nach Angaben des Bundesamts für Strahlenschutz können Laserpointer bleibende Schäden am Auge hinterlassen und gelten daher als gefährlich.