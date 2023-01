Am Neujahrstag gegen 23.45 Uhr informierten Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes die Polizei darüber, dass ein Mann im Bereich des Kulturhofs Flachsgasse randalieren würde. Die an Ort und Stelle eingetroffenen Beamten stellten einen stark alkoholisierten 58-jährigen Mann fest, dessen zeitliche und örtliche Orientierung stark eingeschränkt gewirkt habe. Der Mann hatte einige Weinflaschen auf den Boden geworfen, ohne dabei jedoch etwas zu beschädigen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest sei bei dem 58-Jährigen nicht möglich gewesen. Der Mann verbrachte den Rest der Nacht in der Gewahrsamszelle.