Am Sonntagabend hat die Polizei einen 58-jährigen Mann festgenommen, der unter anderem laut schreiend durch die Straßen gelaufen ist. Mehrere Zeugen haben einer Mitteilung der Polizei zufolge den Mann gegen 19.26 Uhr gemeldet, der an mehreren Türen geklingelt haben und betrunken gewesen sein soll. Die gerufenen Polizisten haben den 58-Jährigen in der Gayerstraße entdeckt. Zunächst sei ihm ein Platzverweis erteilt worden. Weil der Mann trotz mehrmaliger Aufforderung den Bereich zu verlassen – auch unter Androhung der Durchsetzung mittels Zwang –, nicht gegangen sei, haben die Beamten den 58-Jährigen festgenommen.