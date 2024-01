Verletzungen hat eine Autofahrerin nach einem Frontalzusammenstoß am Dienstagmittag auf der Iggelheimer Straße in Speyer erlitten, so die Polizei in einer Mitteilung.

Demnach war zunächst ein 25-jähriger Autofahrer auf der Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs, als er auf der Höhe von Bauhaus seinen Wagen wegen eines technischen Problems nach links lenkte. Der 25-Jährige wollte am linken Fahrbahnrand anhalten und fuhr hierzu auf einen Einfädelungsstreifen der Gegenfahrbahn. Hier kam ihm die 58-jährige Autofahrerin entgegen, welche eine Kollision nicht mehr verhindern konnte.

Bei dem Zusammenstoß wurde die 58-Jährige leicht verletzt und klagte über Schmerzen im Brustbereich. Den Rettungsdienst habe man aber nicht verständigen müssen, so die Polizei. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15.000 Euro, schätzen die Beamten.