Ein 57-jähriger Speyerer ist Opfer einer falschen Handwerkerfirma geworden. Wie die Polizeiinspektion Speyer am Dienstag mitteilte, flog der Betrug bereits am Samstag auf. Der Speyerer hatte online nach einem Sanitär-Notdienst gesucht. Wenig später seien bereits zwei Mitarbeiter der unbekannten Firma bei ihm gewesen. „Nachdem sie den Preis für die Reparatur nannten und zudem Anfahrtskosten in Höhe von 190 Euro verlangten, lehnte er aufgrund der hohen Gesamtsumme die Reparatur ab“, so die Polizei. Als die Mitarbeiter verschwunden waren, stellte der Speyerer auf seinem Konto eine Abbuchung eines vierstelligen Betrags fest. Diese wurde von der Firma iZ-Haustechnik aus Mönchengladbach in Auftrag gegeben, obwohl der Speyerer zuvor keine Kontodaten preisgegeben hatte.