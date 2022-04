Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Dienstag 54 weitere bestätigte Corona-Fälle für Speyer gemeldet. Damit hat es seit Beginn der Pandemie nachweislich 14.297 Corona-Fälle in der Domstadt gegeben. Aktuell gelten 1461 Personen als infiziert. Der aktuelle Inzidenzwert liegt laut LUA bei 429,6 und damit unterhalb des landesweiten Durchschnittswerts von 645,9. Nach wie vor am größten ist das Infektionsgeschehen in Speyer in der Gruppe der 20- bis 59-Jährigen. Hier liegt der Inzidenzwert bei 496,6. Bei den Unter-20-Jährigen liegt er bei 449,7 und bei den Über-60-Jährigen bei 304,3.