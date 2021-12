Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Mittwoch 54 weitere bestätigte Corona-Fälle für die Stadt Speyer gemeldet. Der Inzidenzwert bei den Neuinfektionen liegt damit bei 475. Am Dienstag hatte er noch bei 496,6 gelegen. Nach wie vor hoch ist der Inzidenzwert in der Altersgruppe der Unter-20-Jährigen. Dort liegt er bei 690,9 und damit über dem landesweiten Durchschnittswert von 501,4.