Bei einem Streit auf dem Heinrich-Lang-Platz sind am späten Mittwochabend mehrere Personen verletzt worden. Wie die Polizei Speyer mitteilt, gerieten dort um 22.50 Uhr ein 54-Jähriger und eine Gruppe aus sieben Personen in Streit, weil der Mann fand, dass die Gruppe zu laut war. „Im Laufe der Auseinandersetzung kam es zu Beleidigungen, die von dem 54-Jährigen ausgingen. Dieser schlug danach auf die Gruppe ein und verletzte mehrere Personen leicht. Sie erlitten Rötungen an den Armen und zeitweise Schmerzen“, so die Polizei. Ein 22-Jähriger versuchte sich daraufhin mit einem Kinderbaseballschläger zu verteidigen, traf den Mann jedoch nicht. Gegen den 54-Jährigen und den 22-jährigen Mann wird jetzt ermittelt. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter Telefon 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.