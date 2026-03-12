Beleidigungen, Bedrohungen und Gewalt werden einem Speyerer (53) vorgeworfen. Wegen 52 Straftaten steht er nun vor Gericht. Viele davon gibt er zu. Wie ist es soweit gekommen?

Eine lange Liste von Straftaten hat Staatsanwalt Volker Sucharski in einem Prozess vor der Dritten Großen Strafkammer des Landgerichts Frankenthal vorgetragen. Insgesamt 52 Delikte werden einem 53-jährigen Mann aus Speyer zur Last gelegt. Etwa 35 davon hat er eingeräumt.

Im Mittelpunkt des Verfahrens steht weniger die Frage, ob die Taten begangen wurden, sondern ob der Mann dafür strafrechtlich verantwortlich gemacht werden kann. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der 53-Jährige in der geschlossenen Abteilung einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden muss.

Erkrankung und Sucht im Fokus

Der Staatsanwalt begründet diese Einschätzung unter anderem mit einer chronischen halluzinatorischen Schizophrenie, an der der Speyerer leiden soll. Zudem sei seine Schuldfähigkeit durch Alkohol- und Drogenkonsum beeinträchtigt gewesen. Ein psychiatrischer Sachverständiger soll gegen Ende der Verhandlung ein Gutachten dazu vorlegen. Die Entscheidung trifft am Ende die Kammer.

Um sich ein eigenes Bild zu machen, versucht das Gericht, einen Eindruck von dem Beschuldigten zu gewinnen – so werden Angeklagte in Unterbringungsverfahren bezeichnet.

Schwierige Lebensgeschichte

Der Bericht des Mannes über sein Leben spielte deshalb eine wichtige Rolle in der Verhandlung. Nach seinen Angaben wuchs er als Kind einer minderjährigen Mutter auf, teils bei seiner Großmutter, teils bei der Mutter, nachdem diese erneut geheiratet hatte.

Bereits in der Grundschule musste er zwei Klassen wiederholen. Einen Schulabschluss erreichte er nicht, Ausbildungen brach er ab, stattdessen arbeitete er immer wieder in Gelegenheitsjobs.

Bei der Schilderung seines Lebens geriet der 53-Jährige mehrfach durcheinander. Auf Fragen der Vorsitzenden Richterin Sonja Steingart antwortete er: „Das müssen Sie meinen Betreuer fragen.“ Einen gesetzlichen Betreuer habe er früh bekommen, veranlasst von seiner Großmutter, die lange seine wichtigste Bezugsperson gewesen sei.

Drogenkonsum und Klinikaufenthalte

Nach eigenen Angaben konsumiert der Mann seit etwa 40 Jahren – mit kurzen Unterbrechungen – Cannabis. Auch andere Drogen habe er ausprobiert, zudem sei er lange Zeit ein sogenannter Spiegeltrinker gewesen.

Suizidversuche, gescheiterte Beziehungen, Aufenthalte im Pfalzklinikum und zeitweise Obdachlosigkeit gehören zu seinem Lebenslauf. Der 53-Jährige sagte vor Gericht, er sei erwerbsunfähig und lebe von einer kleinen Rente, Grundsicherung sowie gelegentlichen Geldbeträgen seiner Mutter.

Mitte der 1990er-Jahre sei bei ihm eine schizophrene Psychose diagnostiziert worden. „Wenn die Krankheit ausbricht, mache ich halt Unsinn“, sagte er vor Gericht. Hinterher bereue er das.

Viele Delikte eingeräumt

„Bis auf drei, vier Missverständnisse bin ich für das, was mir zur Last gelegt wird, soweit schuldig“, erklärte der Speyerer. In einer Erklärung seiner Verteidigerin Katja Kosian räumte er 31 Vorwürfe ein.

Bei den 52 angeklagten Delikten handelt es sich überwiegend um kleinere Straftaten, etwa Beschädigungen von Autos oder Diebstähle von Fahrrädern, Lebensmitteln und Parfüms.

Auf Fragen der Richterin gab der Mann weitere Anklagepunkte zu. Alle Vorwürfe, bei denen es um körperliche Gewalt ging, wies er jedoch entschieden zurück. „Schlagen stimmt sicher nicht, ich habe nie jemand geschlagen“, sagte er mehrfach. „Randaliert habe ich öfters“, räumte der 53-Jährige ein. Auch Beschimpfungen habe es gegeben, teilweise als Reaktion auf „Missverständnisse“. Meist sei er bei den Taten psychotisch gewesen.

Mann bei Polizei und Geschäften bekannt

Zeugen berichteten, dass der Mann bei Polizei sowie Betreibern von Supermärkten, Discountern und Tankstellen in Speyer bekannt sei.

Der Filialleiter eines Supermarkts schilderte, der 53-Jährige sei öfter aufgetaucht und dabei meist „aggressiv, ungehalten und nicht aufnahmefähig“ gewesen. Teilweise habe er Mitarbeiter bedroht. „Es scheint ihm völlig egal zu sein, was er tut“, sagte der Zeuge.

Eine Mitarbeiterin eines anderen Supermarkts berichtete, der Mann habe trotz Hausverbots wiederholt den Laden betreten. Häufig habe er Lebensmittelverpackungen aufgerissen oder Regale umgeworfen, jedoch nicht, wenn er beobachtet worden sei. Einmal sei er „körperlich geworden“, indem er sie in den Nacken geschlagen habe.

Unterschiedliches Verhalten gegenüber Polizei

Ein Polizeibeamter aus Speyer erklärte, der Mann sei im nüchternen Zustand „höflich und umgänglich“. Wenn man ihm sage, dass er mitgenommen werde, lege er von sich aus die Hände auf den Rücken und entschuldige sich.

Wenn er jedoch Alkohol getrunken habe, gehe er „in Boxerstellung“ und äußere Drohungen. Nach Ermahnungen höre er damit oft wieder auf. Teilweise sei er jedoch „wie auf einem anderen Level“, berichtete der Beamte.