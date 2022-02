Weil ein 51-Jähriger zwei Frauen nach einem Streit mit einem Messer in der Hand bedroht haben soll, ist es am Donnerstag gegen 10.15 Uhr zu einem Polizeieinsatz im Erlenweg gekommen. Den Beamten zufolge war auch der 24-jährige Sohn des Mannes anwesend, als die Einsatzkräfte eintrafen. Er habe sich bei den polizeilichen Maßnahmen so unkooperativ verhalten, dass er gefesselt werden musste. Das wiederum rief seinen Vater auf den Plan, der gegenüber den Polizisten aggressiv wurde, und deshalb zu Boden gebracht und ebenfalls gefesselt wurde. Dabei leistete der 51-jährige Speyerer so heftigen Widerstand, dass ein Beamter leicht verletzt wurde. Die beiden 33 und 59 Jahre alten Frauen aus Speyer, die der Mann mit einem Messer bedroht haben soll, trugen laut Polizei keine Verletzungen davon. Wegen Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte sind gegen den 51-Jährigen Ermittlungsverfahren eingeleitet worden, zudem kassierte er eine Strafanzeige wegen Beleidigung. Während der Streitigkeiten soll er nicht nur die beiden Speyererinnen bedroht, sondern außerdem einen 27-Jährigen aus Germersheim beleidigt haben.