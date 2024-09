Zeugen einer Unfallflucht sucht die Polizei nach einem Vorfall am Freitag zwischen 19 und 21.30 Uhr auf dem Parkplatz des Baumarkts Bauhaus in der Iggelheimer Straße. Der Bericht: „Der unbekannte Verursacher stieß nahe den Elektro-Ladesäulen vermutlich mit einem Pkw gegen das Fahrzeugheck eines anderen geparkten Pkw und beschädigte diesen stark.“ Danach sei er unerlaubt geflüchtet. Die Ermittler gehen wegen der Lackanhaftungen von einem blauen Fahrzeug aus. Der Schaden am erfassten Auto wird auf 5000 Euro geschätzt. Hinweise an die Polizeiinspektion Speyer unter Telefon 06232 1370 oder E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.