Aus Anlass des 500. Geburtstags des evangelischen Gesangbuchs gibt es am Samstag, 8. Juni, um 17 und um 19 Uhr ein offenes Singen auf dem Geschirrplätzel vor der Dreifaltigkeitskirche. Wie es in einer Mitteilung der Evangelischen Kirche der Pfalz heißt, werden unter dem Titel „Oldies but goldies“ am kommenden Wochenende in vielen weiteren Städten der Pfalz ähnliche Veranstaltungen laufen. In Speyer hat Bezirkskantor Robert Sattelberger für das offene Singen unter den 50 beliebtesten Liedern acht ausgewählt – in Erinnerung an das „Achtliederbuch“ von 1524, einem von drei Vorläufern der evangelischen Gesangbücher. Das Singen auf dem Geschirrplätzel wird unterstützt durch den Speyerer Posaunenchor unter der Leitung von Philipp Neidig sowie von Chorsängern aus mehreren Chören in der Stadt. Dekanin Mirjam Dembek führt in das Programm ein. Die Bevölkerung ist zum Mitsingen eingeladen. Das eigene Gesangbuch sollte mitgebracht werden. Es sollen aber auch sogenannte Leihzettel vorhanden sein. Um Spenden für die Kirchenmusik wird gebeten.