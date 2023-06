Am 175. Jahrestag der Gründung der Speyerer Feuerwehr haben es die Wehrfrauen und -männer am Mittwochabend in der Halle 101 krachen lassen: „Es waren ungefähr 500 Gäste. Die Stimmung war richtig gut“, sagte Brand- und Katastrophenschutzinspekteur Peter Eymann. Die Pfälzer Partyband Grand Malör, selbst schon über 30 Jahre auf der Bühne aktiv, hat mit ihrem großen Repertoire bis gegen 0.30 Uhr für gute Laune gesorgt. Doch es ging nicht allein um die Musik und ums Tanzen. „Mit LEDs haben wir für reichlich Blaulicht gesorgt“, teilte Eymann mit. Angestrahlt wurden in der Halle ein altes Tanklöschfahrzeug, bei dem vorher der Sprit aus dem Tank abgelassen worden war, und historische Löschgeräte – ganz ohne Motor. „Draußen vor der Halle haben wir eine neue Drehleiter mit Blaulicht in Szene gesetzt“, sagte der Feuerwehrchef.

Bevor es jedoch mit dem Auftakt der Festwoche zum 175-jährigen Bestehen der Brandbekämpfer richtig losgegangen war, mussten 22 von ihnen kurz vor 19 Uhr wegen eines Gasalarms in der Straße Im Erlich ausrücken. Dieser entpuppte sich dann allerdings als Missbrauch des Notrufs. Die Polizei ermittelt gegen unbekannt. „Selbstverständlich hatten wir ausreichend viele unserer Fahrzeuge und auch Kollegen in der Feuerwache, um jederzeit einsatzbereit zu sein“, betonte Eymann.

Am Wochenende: „Feuer und Flamme für Speyer“

Von wegen einsatzbereit: An diesem Wochenende folgt mit der zweitägigen Veranstaltung „Feuer und Flamme für Speyer“ auf dem Gelände des Technik-Museums der Höhepunkt der Jubiläumsfeierlichkeiten. Die meisten Programmpunkte spielen sich dort auf den frei zugänglichen Parkplätzen ab. Nur wenige Elemente wie eine Playmobil-Ausstellung sind hinter dem Museumszaun angesiedelt, wofür Besucher dann Eintritt zahlen müssen. Weitere Informationen zu dem Programm von „Feuer und Flamme“ gibt es im Netz unter https://feuerwehr-speyer.org.