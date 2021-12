Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Dienstag 50 weitere bestätigte Corona-Fälle und einen weiteren, den 101. Todesfall für die Stadt Speyer gemeldet. Der Inzidenzwert bei den Neuinfektionen liegt aktuell bei 593,2 und damit weiterhin deutlich über dem landesweiten Durchschnitt von 208,6. 981 Speyerer und Speyererinnen gelten aktuell als infiziert. In der Altersgruppe der Unter-20-Jährigen liegt der Inzidenzwert bei 998,0 und damit auch hier weit über dem landesweiten Durchschnitt von 516,2. Nur in Worms und dem Kreis Alzey-Worms ist der Wert noch höher.