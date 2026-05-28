Seit 50 Jahren besteht der Reitclub Speyer auf dem Ludwigshof am Bonnetweiher. Ein neuer Vorstand soll den Verein fit für die Zukunft machen. Die Herausforderungen sind groß.

Alles Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde, weiß der Volksmund. Ines Magin nickt zustimmend. Doch ist dieses Glücksgefühl nur die eine Seite der Medaille. „Da steckt auch jede Menge Arbeit drin“, sagt die Vorsitzende des Reitclubs Speyer, während sie über die ausgedehnte Anlage ihres Vereins im Norden der Domstadt stapft. Rund fünf Hektar misst das Gelände des Reitclubs auf dem Ludwigshof am Steinhäuserwühlsee. Im Juni 1976, vor 50 Jahren, zog der kurz zuvor gegründete Verein auf den Gutshof der Familie Bonnet. Nun müssen Magin und ihr frisch gewähltes Vorstandsteam die Weichen dafür stellen, dass die Geschichte möglichst lange weitergeht. Leicht ist das nicht.

Großes Anwesen: Auf rund fünf Hektar Fläche breiten sich die Anlagen des Reitclubs Speyer auf dem Ludwigshof aus. Grund und Boden gehören der Familie Bonnet, die Reithallen und Ställe dem Reitclub. Foto: arts

Der Reitclub durchlebt eine schwierige Zeit. Zwar sind laut Magin die Voraussetzungen auf dem Ludwigshof sehr gut, die Herausforderungen gleichwohl immens. „Unsere Anlage bietet viele Möglichkeiten“, zählt die Vereinschefin auf: Eine große Reithalle mit Sozialräumen sowie eine Freilufthalle ermöglichen Reiten bei jedem Wetter. Dazu gibt es Ställe für knapp 40 Pferde, zwei Plätze für Dressur und Springreiten, mehrere Koppeln – und als Sahnestück eine Geländestrecke mit natürlichen Hindernissen. Im weiten Umkreis sei dies ein „Alleinstellungsmerkmal“, schwärmt die Vorsitzende, ein Anziehungspunkt für Vielseitigkeitsreiter aus nah und fern. Die auf dem Ludwigshof untergebrachten Pferde werden morgens auf die Koppel geführt und später wieder reingeholt. Dreimal täglich wird gefüttert, auch Ausmisten gehört zum Service: „In der Sprache der Reiter heißt das Vollpension.“

Steigende Kosten

Doch der Unterhalt dieses Angebots ist teuer. Die Gebäude gehören dem Club, Grund und Boden sind gepachtet. Zwei hauptberufliche Pferdewirtinnen kümmern sich um die derzeit eingestellten 29 Tiere. Die Anzahl der Mitglieder liegt bei noch 160 bis 170, bilanziert die stellvertretende Vorsitzende Denise Maurer. Zugleich sind die Kosten für Personal, Tierarzt, Trainer und Ausrüstung stark gestiegen, wie Sportwartin Sandra Drawe erläutert. Immer weniger Menschen seien in der Lage, sich den Reitsport zu leisten. Rund 1000 Euro sollte man im Monat für ein eigenes Pferd erübrigen können, nennt Drawe eine Größenordnung. „Der Bestand an Freizeitpferden wird sinken“, ist sie überzeugt. Die Entwicklung mache sich überall bemerkbar, bei den Reitvereinen wie auf den privaten Reiterhöfen. „Reiten wird wieder exklusiver werden und elitärer“, befürchtet die Sportwartin.

Der Reitclub bemühe sich, die Kostensteigerungen nicht vollständig an die Pferdehalter weiterzugeben, versichert Drawe. Doch die finanziellen Spielräume seien eng. Der Reitclub steckt gewissermaßen in einem Dilemma: Einerseits müsste man deutlich mehr Pferdebesitzer dafür gewinnen, ihre Tiere auf dem Ludwigshof einzustellen und dafür einen festen Monatsbetrag zu entrichten. Noch gebe es einige freie Boxen, die man gerne belegt sähe, sagt Drawe. Andererseits sei man immer noch ein Verein, alles werde allein vom Ehrenamt getragen. Viel mehr Reittieren als aktuell könne man in dieser Struktur kaum gerecht werden. Denn das Tierwohl stehe über allem.

Reithalle hat Löcher im Dach

Was also tun? Zumal die Anlage bewirtschaftet werden muss und in die Jahre gekommen ist. Besonders die 1988 fertiggestellte Reithalle macht Sorgen: Lichtplatten sind undicht, bei Regen tropft es durchs Dach. Eine Komplettsanierung ist Magin zufolge zwar bitter nötig, aber für den Verein unerschwinglich. Daher sollen zumindest die Lichtplatten ausgetauscht werden, sofern man das Geld hierzu aufbringen kann. Der Verein hat dafür eine Spendenaktion gestartet. Einsparungen an anderer Stelle sollen finanziell mehr Bewegungsfreiheit ermöglichen. So will der Reitclub mehr eigenes Brunnenwasser verwenden. Und er setzt auf eine höhere Eigenleistung der Mitglieder in Form von Arbeitsstunden, um Kosten zu sparen.

Ein Bett im Kornfeld: Michelle Essig, Lea Fellendorf und Beatrice Arnold (von links) säubern die Pferdeboxen und verteilen frisches Stroh. Foto: Klaus Landry

Im persönlichen Engagement liege denn auch die große Stärke der Speyerer Reiter, betont Magin. Der Zusammenhalt sei groß, die Stallgemeinschaft gut: „Die Liebe zu den Pferden verbindet.“ Bei der Versorgung der Tiere unterstütze man sich gegenseitig, ergänzt Drawe, denn jeder wisse, wie viel Mühe in der ständigen Fürsorge für ein Lebewesen stecke. Ein Verein ermögliche Mitbestimmung und Freiheiten, bringe aber auch Verpflichtungen mit sich. Nicht jeder sei bereit, letztere einzugehen. „Manche erwarten ein Rundum-Sorglos-Paket“, beschreibt Eva Seiler, seit 1987 im Verein dabei, eine verbreite Anspruchshaltung. Das sei früher anders gewesen, aber leider ein gesellschaftliches Phänomen.

Raus ins Grüne: Den Weg zum Ludwigshof ziert eine der wenigen Alleen, die es in Speyer noch gibt. Foto: arts

Brände sorgen für mulmiges Gefühl

Beim Thema Nachwuchsgewinnung hat der Verein mit einem Handicap zu kämpfen: Er bietet keinen klassischen Reitunterricht für Kinder, Jugendliche und sonstige Einsteiger mehr an. Die sechs Schulpferde mussten in der Corona-Pandemie verkauft werden, eine Neuanschaffung wäre wünschenswert, aber zu kostspielig, bedauert Magin. Jedoch richtet der Verein immer wieder Lehrgänge mit externen Trainern aus, um seine Mitglieder zu fördern.

Als gebe es nicht Widrigkeiten genug, brannte Mitte März eine Feldscheune mit dem Strohvorrat des Reitclubs nieder. Noch steht nicht fest, ob Brandstifter am Werk waren, doch spätestens seit dem Feuer in der nahegelegenen Gaststätte „Paradies am See“ haben die Reiter ein „ungutes Gefühl“, wie Sportwartin Drawe einräumt. Aus Angst um die Tiere habe man „Sicherheitsvorkehrungen“ getroffen. Ein Trost immerhin: Befreundete Landwirte haben mit Strohlieferungen ausgeholfen. Damit es weitergehen kann auf dem Ludwigshof.