Vor 50 Jahren verließ der letzte Mensch den Mond. Der Astronaut Gene Cernan gehört zu den „Moonwalkern“, die im Technik-Museum waren. Er brachte einiges mit.

Seit über 61 Jahren gibt es bemannte Raumfahrt (schon 1963 flog mit Walentina Tereschkowa auch die erste Frau), doch gerade einmal ziemlich genau vier Jahre davon flogen Menschen zum Mond. Heute vor 54 Jahren landeten Frank Borman, Jim Lovell und Bill Anders mit Apollo 8. Sie waren am 21. Dezember gestartet, flogen als erste Menschen zum Mond und umrundeten ihn zehn Mal.

Vor 50 Jahren, am 19. Dezember, landete dann Apollo 17 sicher auf der Erde. Es war der bisher letzte Flug zu unserem Trabanten, der am 7. Dezember mit dem einzigen Apollo-Nachstart begonnen hatte. Es war der längste Apollo-Flug mit dem längsten Aufenthalt auf dem Mond und der größten Menge an mitgebrachten Mondgestein. Kommandant dieser Mission war Eugene „Gene“ Cernan, der schon mit Gemini 9 und Apollo 10 ins Weltall geflogen war (bei der Rückkehr von der Mondflug-Generalprobe Apollo 10 im Mai 1969 erreichte er mit seinen beiden Kollegen die größte Geschwindigkeit, die je von Menschen erreicht wurde, knapp 40.000 km/h.) Cernan verließ am 14. Dezember 1972 als bis zur Stunde letzter Mensch die Mondoberfläche.

„Moonwalker“ am Rhein

2013, also über 40 Jahre später, war Gene Cernan als einer von rund 60 Astronautinnen und Astronauten in Speyer – in der Ausstellung „Apollo and Beyond“ im Technik-Museum. Als einer von vier Menschen, die auf dem Mond waren. Von den zwölf „Moonwalkern“ waren auch Buzz Aldrin, der zweite Mensch auf dem Mond, Alan Bean, der vierte, und Charles Duke, der zehnte, in Speyer.

Gene Cernan übergab bei seinem Besuch im Juni 2013 in Speyer Museumspräsident Hermann Layher das Mondgestein, das seither als Dauerleihgabe in der Speyerer Ausstellung zu bewundern ist. Es stammt übrigens nicht von der Apollo 17-Mission, sondern wurde von den Apollo 15-Astronauten Scott und Irvin am 1. August 1971 gesammelt.

Der Flug von Apollo 17 aber ist in der Ausstellung im Technik-Museum mit anderen Originalexponaten dokumentiert. Unter anderem hat Gene Cernan bei seinem Besuch in Speyer dem Sammler und Leiter der Raumfahrtausstellung Gerhard Daum die Mütze geschenkt, die er nach der Landung vor 50 Jahren auf dem Flugzeugträger USS Ticonderoga trug. Auch ein Anzug, den Cernan beim Training für den Mondflug trug, ist in Speyer ausgestellt. Der dreifache Astronaut und bis zur Stunde letzte Mensch auf dem Mond zeigte sich übrigens sehr angetan von der Speyerer Weltraum-Ausstellung und stellte sie über solche in seiner Heimat.

Die Rückkehr naht

Der 1934 geborene Astronaut starb im Januar 2017. Er war 1963 zur NASA gekommen – und im Unterschied zu fast allen seiner Kollegen kein Testpilot. Auf den Mond war er mit Harrison Schmitt, einem Geologen, und dem einzigen Wissenschaftler, der bei Apollo eingesetzt wurde. Das wird bei den kommenden Mondflügen gewiss anders sein.

Mit dem erfolgreichen unbemannten Mondflug von Artemis 1 im Herbst dieses Jahres steigen ja nun die Chancen, dass in Kürze – in den kommenden beiden Jahren – es wieder einen Mondflug mit Menschen geben wird. Erst eine Umrundung, dann in ein paar Jahren eine Landung. Dabei soll endlich die erste Frau auf dem Mond landen und der erste Mensch mit nichtweißer Hautfarbe. Auch Menschen, die nicht aus den USA kommen, sollen in absehbarer Zeit den Mond besuchen. Bei ihren Auftritten im Technik-Museum war das bei den deutschen Astronauten Alexander Gerst und Matthias Maurer natürlich immer ein Thema. An der Mondstation Gateway, die als „Sprungbrett-Raumstation“ um den Mond kreisen soll (Europa stellt dazu zwei zentral wichtige Module bereit), arbeitet Gerst, wie er bei seinem jüngsten Besuch in Speyer sagte, mit. Und im Training für Mondmissionen ist er auch schon.

Übrigens: Die drei Mitglieder der Apollo 8-Crew leben alle noch. Im März werden Frank Borman und Jim Lovell 95 Jahre, sie sind die ältesten noch lebenden Raumfahrer.