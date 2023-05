Am Dienstag gegen 8.15 Uhr haben Angestellte einer Einrichtung in der Lessingstraße einen 50-Jährigen aufgrund eines bestehenden Hausverbotes des Geländes verwiesen. Wie die Polizei weiter mitteilt, verlor der Mann daraufhin die Fassung, stieß Drohungen gegen das Leben eines Angestellten aus und warf eine Glasflasche gegen die Fensterscheibe eines benachbarten Ladengeschäfts, wodurch dessen Sichtschutzfolie beschädigt wurde. Dadurch entstand ein Schaden von circa 50 Euro. Er beleidigte danach die Laden-Inhaberin auf übelste Weise und schrie lautstark herum, so die Beamten. Die Polizisten trafen den 50-Jährigen in einem psychischen Ausnahmezustand an und forderten ihn auf, einen mitgeführten Stock fallen zu lassen. Er kam der Aufforderung nach und ließ sich von den Beamten widerstandslos in Gewahrsam nehmen. Im weiteren Verlauf veranlassten die Beamten in Zusammenarbeit mit der zuständigen Fachbehörde eine Einweisung des Mannes in eine psychiatrische Klinik aufgrund psychisch bedingter Fremdgefährdung.