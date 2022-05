Am Montagmittag ist es auf der Iggelheimer Straße zu einem Unfall gekommen, bei dem eine 50-jährige Frau verletzt worden ist. Laut Polizei wollte ein 34-jähriger Autofahrer aus dem Kreis Germersheim gegen 11.30 Uhr mit seinem Auto auf den Ersten Richtweg abbiegen, hat dabei aber das entgegenkommende Fahrzeug der 50-Jährigen aus dem Rhein-Pfalz-Kreis übersehen. Die Frau habe durch den Zusammenstoß eine Verletzung am rechten Arm davongetragen und unter Kopfschmerzen gelitten. Laut Polizeibericht hat das Auslösen der Fahrzeugairbags schlimmere Verletzungen verhindern können. Während die 50-Jährige in ein Krankenhaus gebracht wurde, ist der 34-Jährige unverletzt geblieben. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Den entstandenen Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 18.000 Euro.