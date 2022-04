Die Polizei hat einen 48-Jährigen festgenommen, der am Montag, 20.30 Uhr, in der Roßmarktstraße am Altpörtel einen Ladenbesitzer und einen Polizisten mit dem Tod bedroht hat. Ihrem Bericht zufolge schlug er „ohne erkennbaren Anlass mit seinen Fäusten mehrfach und heftig gegen die Fensterscheiben eines Ladengeschäfts“. Den Inhaber habe er verbal mit dem Tod bedroht, ebenso wie später einen dazugerufenen Polizeibeamten. Der Mann habe zunächst nicht auf die Ansprache der Polizisten reagiert und sei gefesselt worden. Es folgten demnach weitere Drohungen und Beleidigungen „auf unterstem Niveau“.

Er sei zur Verhinderung weiterer Straftaten bis zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen worden. Ein freiwilliger Alkoholtest habe 1,6 Promille ergeben. In einer Bauchtasche des Mannes sei ein Tütchen mit 0,13 Gramm Marihuana gefunden worden. Auf den 48-Jährigen kämen nun Strafverfahren wegen versuchter Sachbeschädigung, Beleidigung, Bedrohung und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.