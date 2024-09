Widerstand gegen Polizeibeamte hat eine 47-Jährige am Donnerstag gegen 14.50 Uhr an einem Imbiss in der Wormser Straße geleistet. Wie die Polizei mitteilt, hielt sich die Frau trotz bestehenden Hausverbots in dem Lokal auf und weigerte sich, die Örtlichkeit zu verlassen. Auch im Beisein der Beamten zeigte sich die Frau uneinsichtig. Als die Polizisten die 47-Jährige ins polizeiliche Gewahrsam mitnehmen wollten, befreite sich die 47-Jährige zunächst aus dem Griff der Beamten und schlug dann mit einer Kunststoffdose auf einen der Beamten ein. Daraufhin wurde die Frau gefesselt und ins Gewahrsam gebracht. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt.