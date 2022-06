Die Polizei hat am Mittwochabend einen 46-jährigen Ladendieb in der Speyerer Korngasse dingfest gemacht. Wie die Beamten berichten, stahl der Mann mehrere Flaschen Parfüm in einem Kaufhaus. Als er von einem Ladendetektiv angesprochen wurde, flüchtete er in die Korngasse, konnte dort aber gestellt werden. Das eingesteckte Parfüm hatte einen Gesamtwert von rund 344 Euro. Den 46-Jährigen erwartet laut Bericht nun ein Strafverfahren wegen Diebstahls.