Bei einem Autounfall am Bein verletzt worden ist am Sonntagabend ein 46-Jähriger in der Straße Im Oberkämmerer. Wie die Polizeiinspektion Speyer berichtet, war der Mann gegen 18.30 Uhr als Beifahrer in dem Kia eines 81-Jährigen auf der Gabelsbergstraße unterwegs, als der Ältere an der Kreuzung zur Straße Im Oberkämmerer eine 42-Jährige mit ihrem Audi übersah. Die Autos kollidierte und waren laut Bericht nicht mehr fahrbereit. Der 46-Jährige musste jedoch nicht zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.