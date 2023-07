Bis 21. Juli sind in der Gedächtniskirche die Ergebnisse des Malwettbewerbs Speyerer Grundschulen zu sehen. Die Initiative zum Malwettbewerb stammt von Helmut Koch, stellvertretender Vorsitzender des Bauvereins Gedächtniskirche. Gemeinsam mit Pfarrerin Constanze Lotz hat er die Ausstellung vorbereitet, die Teil der Jubiläumsschauen in diesem Jahr anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Bauvereins ist. Beim Malwettbewerb haben in den vergangenen Wochen mehr als 140 Jungen und Mädchen aus sieben vierten Klassen der Zeppelinschule und der Grundschule im Vogelgesang Bilder zur Gedächtniskirche gemalt. Betreut wurden sie dabei von ihren Lehrerinnen Ute Lehmann (Zeppelinschule) und Corina Jochem (Grundschule im Vogelgesang). Danach wurden die schönsten 46 Bilder ausgewählt, die nun seit der Eröffnung der Ausstellung am vorigen Freitag auf Stellwänden im Innenraum der Kirche zu sehen sind. Als künstlerischer Leiter des Malwettbewerbs konnte der Dudenhofener Künstler Oliver Schollenberger gewonnen werden. Die „Künstler“ der besten drei Bilder wurden mit Buchgutscheinen von der Buchhandlung Osiander belohnt, zudem gab es zwei Trostpreise. Außerdem bekam jede Klasse je 200 Euro von der Sparkasse Vorderpfalz.

Am Sonntag ist Gemeindefest

Eine gute Gelegenheit, sich die Bilder anzuschauen, gibt es am Sonntag, 16. Juli, beim Gemeindefest der Gedächtniskirche. Dieses beginnt um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst, dem sich ein Frühschoppen anschließt, bei dem der Posaunenchor der Gesamtkirchengemeinde ebenso mit dabei ist wie Kinderchöre und Elternchor. Im Angebot sind zudem eine Turmbesteigung (12 und 13 Uhr) und eine Kirchenführung (14 Uhr).