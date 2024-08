Für viele ist es der größte Tag im jungen Leben: Unterstützt von Familie und Freunden sind am Dienstag Speyers Erstklässler eingeschult worden. Für den größten Auflauf sorgte das herzliche Willkommen an der Woogbachschule in Speyer-West. 125 Kinder umfasst dort der neue Jahrgang, 84 sind es an der Siedlungsschule, 74 an der Zeppelinschule, 63 an der Salierschule sowie 51 an der Grundschule im Vogelgesang, in der Summe 397. Zusammen mit den beiden Privatschulen Klosterschule und Freie Reformschule lernen nun rund 450 Kinder Schreiben, Rechnen, Lesen – und zunächst feierliches Schultüten-Leeren.

Etwas nüchterner, aber nicht weniger aufregend ging am Montag für viele Ältere der Wechsel an Speyers weiterführende Schulen vonstatten. Dort sind die um Zugänge aus dem Umland ergänzten Jahrgänge größer. 595 neue Fünftklässler zählen die Schulen in städtischer Trägerschaft (Spitzenreiter: das Schwerd-Gymnasium mit 159), gut 270 kommen an den Nikolaus-von-Weis- und Edith-Stein-Schulen hinzu. Die Berufsbildende Schule dazugerechnet, zählt Speyer nun rund 9000 Eleven – ohne Zweifel, eine Schulstadt.