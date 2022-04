Das Landesuntersuchungsamt (LUA) in Mainz hat über die Osterfeiertage lediglich am Samstag aktuelle Corona-Zahlen veröffentlicht. Seit Gründonnerstag hat das LUA bis zum Samstag 45 weitere bestätigte Corona-Fälle für die Stadt Speyer gemeldet. Damit hat es seit Beginn der Pandemie in der Domstadt nachweislich 14.183 Corona-Fälle gegeben. 1611 Personen gelten aktuell als infiziert. Der Inzidenzwert in Speyer liegt bei 534,1 und damit deutlich unter dem rheinland-pfälzischen Durchschnittswert von 899,7. Niedriger war die Inzidenz in der Domstadt zuletzt Mitte Januar.

Am größten ist das Infektionsgeschehen nach wie vor in der Gruppe der 20- bis 59-Jährigen. Hier lag die Inzidenz am Samstag bei 702,8. Für die Unter-20-Jährigen weist das LUA einen Inzidenzwert von 405,8 aus. Bei den Über-60-Jährigen lag der Wert bei 323,8. In Speyer sind seit Beginn der Pandemie 114 Menschen in Zusammenhang mit dem Virus gestorben. Aktuelle Corona-Zahlen sollen am Dienstag veröffentlicht werden.