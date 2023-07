Beim Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem Fahrrad am Mittwoch gegen 15 Uhr ist der 44-jährige Radfahrer schwer verletzt worden. Laut Polizei befuhr dieser den Radweg der Industriestraße in Richtung Innenstadt. Ein 52-Jähriger, der mit seinem Auto in die entgegengesetzte Richtung unterwegs war, wollte nach rechts in eine Parkbucht einparken, wofür er den Radweg queren musste. Wegen eines geparkten Lkw sahen sich die Verkehrsteilnehmer nicht. Der Radfahrer fuhr deshalb fast ungebremst gegen das Auto, rutschte über die Motorhaube, fiel zu Boden und verletzte sich. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird mit zirka 2500 Euro beziffert.