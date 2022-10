Am späten Dienstagnachmittag ist ein Rettungsteam des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) während eines Einsatzes angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, musste das zweiköpfige DRK-Team aufgrund eines medizinischen Notfalls zu einem Altenzentrum in der Schützenstraße ausrücken. Gegen 17.30 Uhr, als der Rettungswagen vor der Einfahrt geparkt hat, sei ein 44-jähriger Mann erschienen, der mit seiner Faust fest auf die Motorhaube des DRK-Autos geschlagen habe. Die beiden Einsatzkräfte, eine Frau und ein Mann, sollen dies ignoriert und sich in den Empfangsbereich des Altenheims begeben haben, um sich ihrem Einsatz zu widmen.

Der 44-Jährige habe daraufhin plötzlich und unerwartet dem Rettungssanitäter mit einem Schlag gegen die linke Schulter nach vorne gestoßen. Daraufhin sei der Mann aggressiv auf die Rettungssanitäterin zugegangen, habe diese beleidigt und mit seiner flachen Hand gegen ihren Brustkorb gestoßen, um sie nach hinten zu schieben. Ihr Arbeitskollege sei dazwischen gegangen und habe den 44-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fixieren können. Dabei hat sich der Sanitäter am Ohr verletzt. Den Angreifer erwartet laut Polizei unter anderem ein Strafverfahren wegen tätlichem Angriff auf Personen, die Vollstreckungsbeamten gleichstehen.