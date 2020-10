Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern wurde die Polizei am Mittwochabend gegen 20.15 Uhr in den Birkenweg gerufen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ging ein 27-Jähriger mit einer Flasche auf einen 43 Jahre alten Kontrahenten los und fügte ihm eine Platzwunde am Kopf zu, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der Verletzte kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Am Ort des Geschehens befanden sich nach Angaben der Beamten weitere, „augenscheinlich alkoholisiere“ Personen. Ein 22-Jähriger kam den Anweisungen der Polizisten nicht nach und wurde deshalb in Gewahrsam genommen.