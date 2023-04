Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Frankenthal/Speyer. Vergewaltigung, Körperverletzung, Nötigung und Sachbeschädigung lautet die Anklage für einen 43-jährigen Speyerer in einem am Dienstag vor der Dritten Großen Strafkammer des Landgerichts Frankenthal begonnenen Prozess. Eine der beiden Frauen, mit denen der Mann vergangenes Jahr in Speyer gleichzeitig Beziehungen hatte, hat den Mann angezeigt, weil er sie mehrfach misshandelt habe.

Drei Vorfälle listete Staatsanwalt Daniel Mayr in der Anklage auf. Es soll weitere Übergriffe gegeben haben. Ausführlich äußerte sich der aus Rumänien stammende