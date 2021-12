Am gestrigen Montag ist neue Frühjahrsprogramm der Volkshochschule (VHS) Speyer für 2022 erschienen.

Das Programmheft ist nach Mitteilung der Stadtverwaltung 112 Seiten stark und stellt 323 Angebote vor, für die sich Interessierte anmelden können. Angestrebt worden sei eine Mischung aus bewährten Angeboten und Fortsetzungskursen sowie laut Ankündigung „neuen, spannenden Impulsen“. Das betreffe unter anderem den kulturellen Bereich: So gewähre Lara Emers in einer Lesung Einblicke in ihr feministisches Debüt „Ein offenes Buch“ und Christof Jauering gebe die Antwort auf die Suche nach dem Glück in der multimedialen Erzählung „Eintausendmal Lebensglück“.

Neu sei auch die Veranstaltungsreihe „Blickpunkte Ruanda“: Eine Liveschaltung nach Ruanda lade dazu ein, das rheinland-pfälzische Partnerland zu erkunden. Naturfreunde könnten mit Kursen zum Obstbaumschnitt, zum Sensen oder zur Bestimmung von Pflanzen am Wegrand angesprochen werden, ein Angebot für Globetrotter sei das Tutorial „Vom Auto zum Minicamper“. Als Beispiel für Sportbegeisterte weist die Stadt auf einen Standup-Paddling-Kurs hin.

Online und Präsenz

Die Veranstaltungen finden laut VHS sowohl im Online-Format als auch – sofern unter den jeweils geltenden Corona-Regelungen möglich – in Präsenz unter Wahrung der aktuellen Schutzmaßnahmen statt. Das Programm sei an den Standorten der VHS und bei Buchhandlungen, Banken sowie Apotheken erhältlich. Online sind zusätzlich zu dem gedruckten Heft auch die Kurse im Integrationsbereich und im Bereich Junge VHS einzusehen. Dadurch erweitert sich das Angebot von 323 auf 415 Veranstaltungen.

Im Netz

www.vhs-speyer.de