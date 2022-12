Am Montagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, hat eine 41-Jährige Autofahrerin nach einem Unfall lediglich einen Zettel am beschädigten Fahrzeug hinterlassen und damit Fahrerflucht begangen. Die Polizei weist in einer Mitteilung deshalb darauf hin, dass das Anbringen eines Zettels am gegnerischen Fahrzeug nach Verursachung eines Verkehrsunfalls nicht ausreicht, um den gesetzlich verankerten Pflichten von Unfallbeteiligten nachzukommen. Die Frau war laut Polizei zur genannten Zeit mit ihrem Auto Im Erlich in nördlicher Fahrtrichtung unterwegs und hatte aufgrund eines zu geringen Seitenabstands den Außenspiegel eines geparkten Autos beschädigt. Die 41-Jährige habe einen Zettel an dem beschädigten Fahrzeug hinterlassen und den Unfall erst gegen 21.30 Uhr bei der Polizei gemeldet. Die Schadenshöhe beziffern die Beamten auf etwa 100 Euro. Die 41-Jährige muss nun mit einem Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort rechnen.