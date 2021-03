Im Speyerer Corona-Testzentrum ist der 4000. Besucher getestet worden. Das teilt das St.-Vincentius-Krankenhaus mit, das seit November für den Betrieb verantwortlich zeichnet. Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) habe dies als Anlass genommen, den Mitarbeitern in der Halle 101 zu danken. Mehr als 700 Corona-Infektionen seien in der zweiten Welle dort diagnostiziert worden – eine Positivrate von gut 18 Prozent, so der Ärztliche Leiter Klaus-Peter Wresch. Die Quote habe sich zuletzt zwar verringert, liege aber immer noch deutlich über dem Bundesdurchschnitt. Dies könne auf eine hohe Dunkelziffer an unerkannten Infektionen in der Region hinweisen. Wresch informiert die Infizierten persönlich: „Wir haben den Anspruch, die Menschen mit ihrer Diagnose nicht allein zu lassen.“