Ein Surfbrett am Skaterpark in Speyer-Nord, Tabletten zur Gewichtsreduktion neben Schnapsflaschen in der Straße Am Neuen Rheinhafen – Überreste wilder Müllentsorgung fanden sich am Samstag im gesamten Speyerer Stadtgebiet. Fast 3000 Umweltaktivisten zogen los, füllten Säcke und wurden im Anschluss dafür belohnt.

Zum 20. Mal hatte die Stadt zum Dreck-weg-Tag aufgerufen. Während am Freitag bereits – wie berichtet