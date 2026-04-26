Die Tschernobyl-Katastrophe vor 40 Jahren hatte Folgen für die Umwelt bis in die Pfalz. Sie gab aber auch den Anstoß zu einer Hilfsaktion. Drei Römerberger erinnern sich.

Beim Wort Tschernobyl denkt fast jeder an die Atomkatastrophe im dortigen Kernkraftwerk am 26. April 1986. In Römerberg ist der Ortsname aber auch fest mit dem Tschernobyl-Kreis verknüpft, der jahrzehntelang Kinder aus Weißrussland zu Erholungsaufenthalten in die Pfalz holte. Paul Neumann aus Berghausen war einer von wenigen, die in den 1980er-Jahren Kontakt in die damalige Sowjetunion hatten. Neumann, der Russisch spricht, arbeitete als Übersetzer von Patenten und stand deshalb unter anderem in Kontakt mit dem sowjetischen Patentamt. Da nur spärliche Informationen an die Öffentlichkeit drangen, was sich genau in dem Kernkraftwerk ereignet hatte, habe er bei seinen Telefonaten nachgefragt. „Man hat versucht, das Ausmaß zu verheimlichen. Mir wurde gesagt, das sei alles westliche Propaganda“, erinnert sich Neumann. Gunda und Michael Lindler, die sich später im Tschernobyl-Kreis engagierten und die heute mit Paul Neumann und Käthe Maier den verbliebenen Kern der Gruppe bilden, ist die Zeit nach dem Reaktorunglück noch gut in Erinnerung. „Es wurden erhöhte Strahlungswerte auch in Deutschland gemessen. Man sollte dann zum Beispiel kein Wild mehr essen“, weiß Michael Lindler noch. Die Folgen für die Gesundheit habe man damals noch nicht so recht abschätzen können.

Paul Neumann und Gunda Lindler. Archivfoto: Timo Leszinski

Gesundheitliche Folgen

Diese Folgen bekam vor allem die Bevölkerung in den direkt an den Unglücksreaktor angrenzenden Gebieten in Weißrussland und der Ukraine, die damals beide noch Teil der Sowjetunion waren, zu spüren. Doch darüber war im Westen wenig bekannt. „Wir haben damals noch nicht an Hilfe gedacht“, blickt Neumann zurück. Den Anstoß für die Gründung des Römerberger Tschernobyl-Kreises gab es erst rund vier Jahre später: Die Pfarrei in Berghausen hatte gute Kontakte nach Oppeln in Polen, Mitglieder der Gemeinde brachten seit 1984 immer wieder Hilfsgüter dorthin. Dort habe man von Erholungsaufenthalten in Oberschlesien erfahren, die mit Hilfe der Speyerer Caritas für Kinder aus der Region Tschernobyl organisiert wurden. „Ich habe vorgeschlagen, so etwas auch bei uns zu machen“, berichtet Neumann. Dank seiner Sprachkenntnisse und Kontakte sowie mit Unterstützung des damaligen Pfarrers, der Caritas und einiger Helfer wurde es 1991 erstmals ermöglicht, Kinder – vor allem solche, die als Folge der Reaktorkatastrophe gesundheitlich beeinträchtigt waren – zu einem Erholungsaufenthalt ins Speyerer Umland zu holen.

In der Folgezeit wurde die Aktion jährlich wiederholt. Rund 1000 Kindern aus Weißrussland seien so über die Jahre Aufenthalte in der Pfalz ermöglicht worden. Untergebracht waren sie im Pfarrheim in Berghausen und an den Wochenenden bei Familien, wie Neumann berichtet. Die Überlegung, die Besucher in der Jugendfreizeitstätte in Mechtersheim einzuquartieren, habe man damals schnell wieder verworfen – die von der Atomkatastrophe geschädigten Kinder sollten bei ihrem Aufenthalt nicht ständig das AKW in Philippsburg direkt vor Augen haben. Der Tschernobyl-Kreis habe sich aber nicht als Teil der Anti-Atom-Bewegung verstanden. Atomkraftgegner seien ebenso wie Befürworter von Kernenergie unter den Unterstützern gewesen, berichten Neumann und die Lindlers.

Kontakt heute eingeschränkt

Betriebe und Privatpersonen aus der Region spendeten fleißig – in den fast 30 Jahren, in denen die Aktion lief, etwa eine halbe Million Euro. „Die Gesundheit der Kinder stand natürlich im Vordergrund“, sagt Neumann. Aber der Gedanke der Völkerverständigung habe auch stets eine Rolle gespielt. „Es war eine Zeit, als der Zweite Weltkrieg bei vielen noch stark in Erinnerung war“, erzählt der Römerberger. Die Hilfsaktion habe dazu beigetragen, dass sich das negative Bild Deutschlands in diesem Teil Osteuropas damals zum Positiven verändert hat. Zwischen den vielen Römerberger Familien und den Kindern, die sie zeitweise bei sich aufnahmen, entwickelten sich Kontakte weit über die Erholungsaufenthalte hinaus.

Corona setzte den Besuchen ein Ende. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine verhinderte eine Wiederaufnahme nach Ende der Pandemie. Das eng mit Moskau verbündete belarusische Regime verbot, dass Kinder weiterhin nach Deutschland kommen. „Zum Teil haben wir noch Kontakt zu Kindern und Betreuern, die mal da waren“, berichtet Gunda Lindler. Sie sagt aber auch: „Wir schreiben nur noch über belanglose Sachen.“ Politische Themen seien wegen der Gefahr von Repressalien für die Freunde in dem osteuropäischen Land tabu.

Einfach einstellen wollte der Tschernobyl-Kreis seine Arbeit allerdings nicht: Er hilft mittlerweile ukrainischen Familien, die in Römerberg und Umgebung untergebracht sind. Außerdem hat er mit Spenden auch die von Römerbergern initiierte Hilfsaktion für ein Waisenhaus in der Westukraine unterstützt.

Spendenkonto

Spenden an den Tschernobyl-Kreis zur Unterstützung von Flüchtlingen aus der Ukraine sind an die Katholische Kirchenstiftung, Volksbank Kur- und Rheinpfalz, Verwendungszweck „Spende Ukrainehilfe“, IBAN DE62 5479 0000 0000 274461 möglich.

