„40 Gitarren“ treffen sich am Samstag, 20. Mai 2023, um 18 Uhr in der Speyerer Gedächtniskirche. Geboten werden Kompositionen aus mehreren Jahrhunderten unter anderem von Händel, Haydn, Mozart, Rodriguez und Ravel.

Drei Gitarrenensembles bestreiten das Konzert gemeinsam. Die Musikschule Rontal in der Schweiz umfasst mehrere Gemeinden bei Luzern. Christian Straube aus Speyer gehört seit vielen Jahren zu den Lehrenden im Fach Gitarre. Zugleich leitet er das Gitarrenensemble der Städtischen Musikschule Speyer. Hinzu kommen noch die Jüngsten, das Kinderensemble für Gitarre der Musikschule, normalerweise unter der Leitung von Katja Kotelenez. Bei Straube entstand schon lange der Wunsch zu diesem gemeinsamen Konzerterlebnis. Nun führt er die jungen und älteren Musikanten der beiden Musikschulen vom 18. bis 21. Mai in einem Ensembleprobewochenende zusammen. Zum Abschlusskonzert am Samstag treffen sich die Wege in der Gedächtniskirche.

Am Sonntag begleitet die Ensembles zudem den Gottesdienst in der Gedächtniskirche um 10 Uhr. Christian Straube organisiert das Event zusammen mit der Musikschule Rontal, der Städtischen Musikschule Speyer, der Protestantischen Gedächtniskirchengemeinde Speyer, kulturing e. V. und der Stadt Speyer.

Der Eintritt zu dem Konzert ist frei. Spenden sind willkommen.